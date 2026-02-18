Il secondo appuntamento di ToscanaInFolk | Diesis Teatrango con lo spettacolo e canto che pazzo!
Arezzo, 18 febbraio 2026 – Venerdì 20 febbraio ore 21,15 al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia in Via Alfieri 30 ad Arezzo. Il secondo appuntamento di ToscanaInFolk a Tortaia porta sul palco la compagnia teatrale Diesis Teatrango con lo spettacolo ".e canto che pazzo!". Due mondi, due culture apparentemente diverse: quella toscana e quella partenopea; due modi diversi di misurarsi con il testo, con la musica, con le metafore contenute. La ricerca di un denominatore comune che valorizzi i contenuti umani ed emotivi che hanno fatto nascere parole e suoni. Dagli stornelli toscani alle tarantelle vesuviane, passaggi fluidi e contaminazioni di ritmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Teatro, Michelangelo Pulci in scena a Todi con lo spettacolo Un canto di Natale
Cine-Teatro Adriatico di Vieste, appuntamento con lo spettacolo ‘Onesti: la banda 3.0’Questa sera il Cine-Teatro Adriatico di Vieste ospita il terzo appuntamento della rassegna ‘Storie che prendono vita’.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Secondo appuntamento con Sapori di Pace nelle mense di Sesto. Protagonista l’Ucraina a quattro anni dall’inizio del conflitto; Calici di storia, a Sant’Andrea il secondo appuntamento; Casa Riformista, il 20 febbraio il secondo appuntamento con l’assemblea provinciale; 23 febbraio – Secondo appuntamento con la rassegna Prendi & Leggi.
Taratata, questa sera su Canale 5, il secondo appuntamento condotto da Paolo BonolisPaolo Bonolis conduce la seconda delle due serate evento di Taratata: gli ospiti e le anticipazioni. Questa sera, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5, Paolo Bonolis, conduce dalla ChorusLi ... comingsoon.it
Infertilità. Aggiornamento per medici di medicina generale e di tutte le specialità. Il secondo appuntamento del progetto Updates in Medicina della RiproduzioneA Roma il 24 e 25 novembre nuovo incontro del ciclo di corsi di formazione ECM organizzato dal gruppo Genera, che da anni si occupa di aggiornamento e ricerca scientifica nel settore della diagnosi e ... quotidianosanita.it
Stagione Teatrale 2025/2026 – Teatro Comunale di Bucine Sabato 31 gennaio 2026 – ore 21:15 Non perdete “AMLODH = PAZZO”, la nuova produzione Diesis Teatrango con gli attori del Laboratorio Permanente di Teatro Sociale. Un viaggio potente e o facebook