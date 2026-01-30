Una nuova mensa scolastica per le scuole | taglio del nastro dell' intervento da 1,4 milioni

Questa mattina è stato tagliato il nastro della nuova mensa scolastica a Mezzano. L’investimento di 1,4 milioni di euro ha permesso di costruire una struttura moderna al posto del vecchio edificio. Alla cerimonia hanno partecipato genitori, insegnanti e rappresentanti locali, tutti soddisfatti dell’intervento che migliora i servizi per gli studenti delle scuole Rodari e Valgimigli.

Il sindaco Barattoni: "Un investimento importante sulla scuola e sul benessere degli studenti. Uno spazio pensato per le esigenze quotidiane di bambini, ragazzi e del personale scolastico" Una nuova mensa scolastica per le alunne e gli alunni delle scuole Rodari e Valgimigli di Mezzano. La struttura, realizzata nell’area occupata dal precedente fabbricato, è stata inaugurata questa mattina alla presenza di numerosi rappresentanti della comunità e del territorio: tra gli altri, il sindaco Alessandro Barattoni, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, la presidente del consiglio territoriale Area 5 di Mezzano, Federica Sabini, la presidente del Comitato cittadino di Mezzano, Annamaria Ricci, la dirigente scolastica Antonella Burzo, la direttrice dei servizi generali e amministrativi Elena Lucchetti e la vice presidente di Camst Group Stefania Ceretti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

