Il nuovo TAG Heuer Carrera Glassbox è l' orologio che ribadisce il legame tra TAG e il mondo dei motori

Il TAG Heuer Carrera Glassbox rappresenta un ritorno alle origini, sottolineando il legame tra il marchio e il mondo dei motori. Dal 1963, quando Jack Heuer creò il modello, l’obiettivo è stato sempre offrire un orologio di facile lettura e precisione. Questa nuova versione mantiene intatti i valori di funzionalità e design, confermando l’impegno di TAG Heuer nel coniugare tradizione e innovazione.

Quando Jack Heuer presenta il Carrera nel 1963, il punto non è tanto creare un oggetto iconico, quanto uno strumento leggibile. La pista, più che l'estetica, detta le regole: superfici pulite, informazioni chiare, nessun elemento superfluo. È su questa idea di misura – nel senso più letterale del termine – che il Carrera di TAG Heuer costruisce la propria identità, attraversando decenni e trasformazioni senza perdere coerenza. Il nuovo Carrera Chronograph di TAG Heuer si inserisce in questa storia con un una nuova cassa da 41 mm. Una dimensione che affianca le versioni più compatte introdotte con il ritorno del vetro Glassbox, rispondendo a un'esigenza contemporanea di maggiore presenza al polso.

