Tabacco effetti delle accise Ue su consumi e contraffazione

Le politiche fiscali dell'Unione europea riguardanti i prodotti del tabacco sono definite principalmente dalla Direttiva sulle accise, uno strumento chiave per regolamentare il settore. Queste norme influenzano i prezzi e i consumi, ma hanno anche effetti sulla diffusione di prodotti contraffatti. La regolamentazione delle accise mira a controllare il mercato e a tutelare la salute pubblica attraverso misure fiscali mirate.

ROMA (ITALPRESS) – Le politiche fiscali dell'Unione europea in materia di prodotti del tabacco, disciplinate principalmente dalla Direttiva sulle accise del tabacco (TED), rappresentano uno dei principali strumenti di regolazione del settore. La direttiva stabilisce livelli minimi comuni di tassazione su sigarette e prodotti correlati, lasciando tuttavia agli Stati membri ampi margini di discrezionalità nell'applicazione delle aliquote. Questa struttura, come evidenzia Euromonitor International, ha generato nel tempo significative differenze nei livelli di imposizione fiscale e nei prezzi finali al consumo, con un peso complessivo di accise e IVA che nel 2024 varia, ad esempio, dal 67,5% in Germania fino a oltre il 110% nei Paesi Bassi.🔗 Leggi su Iltempo.it Sassari, maxi-sequestro di contraffazione: giochi, e-cig e accessori per tabacco nel mirino della Finanza.Sassari sotto assedio: la Guardia di Finanza svela un vasto giro di contraffazione La Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un preoccupante... Collaborazione tra trenta Paesi UE ed extra UE per contrastare la contraffazioneTrenta paesi UE ed extra UE, insieme alle Agenzie EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO, si sono riuniti il 2 e 3 febbraio scorso a l'Aja nei Paesi Bassi,...