Sassari maxi-sequestro di contraffazione | giochi e-cig e accessori per tabacco nel mirino della Finanza

La Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un vasto giro di prodotti contraffatti, tra cui giochi, e-cig e accessori per tabacco, e ha sequestrato oltre 6.000 pezzi. Questa operazione nasce da un'indagine avviata dopo alcuni controlli su venditori ambulanti nel centro storico, che aveva già sollevato sospetti sulla provenienza di molti articoli.

Sassari sotto assedio: la Guardia di Finanza svela un vasto giro di contraffazione. La Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un preoccupante mercato nero di prodotti contraffatti, sequestrando oltre 6.500 giochi, 2.800 sigarette elettroniche e 79.000 accessori per il tabacco. L'operazione, condotta nel cuore della città, ha portato alla denuncia di due persone per contraffazione e ricettazione, rivelando un rischio crescente per la salute pubblica e un danno significativo per le aziende legali. Un'indagine nel cuore del centro storico. L'indagine è partita da controlli di routine nei minimarket del centro storico di Sassari.