Sydney Sweeney Euphoria e l’ipocrisia dei social sul corpo delle donne

Dopo la messa in onda della prima puntata di Euphoria 3, migliaia di utenti hanno rivolto commenti critici riguardo al personaggio interpretato dall’attrice. La discussione si è concentrata sulle rappresentazioni del corpo femminile presenti nella serie e sui commenti sui social network, che hanno evidenziato opinioni contrastanti e spesso ipocrite. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla percezione del corpo delle donne nel contesto dello spettacolo e sui giudizi online.

Tralasciando un dettaglio importante, ossia che è giusto che una donna adulta del proprio corpo faccia quello che vuole, e considerando che nella storia è proprio Cassie a farsi fotografare così e nessuno glielo impone, l’accusa ad Euphoria di sessualizzare un corpo e a Sydney Sweeney di non essersi sottratta nonostante stesse interpretando un ruolo e lei sia un'attrice fa molto ridere considerando che tre quarti delle ragazze che stanno insultando l'attrice sono le stesse che si sono divertite a sessualizzare per mesi Connor Storrie e Hudson Williams di Heated Rivalry, la serie di HBO Max dedicata a una relazione omosessuale clandestina nel contesto repressivo dell'hockey sul ghiaccio.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sydney Sweeney, Euphoria e l’ipocrisia dei social sul corpo delle donne Minimal per Zendaya, vintage per Sydney Sweeney: i look delle star di Euphoria alla première della terza stagioneDopo quattro anni di attesa torna la serie tv Euphoria e per il lancio della terza stagione, i protagonisti si sono dati appuntamento sul red carpet... Euphoria: il regista rompe il silenzio sul caso Sydney SweeneyIl creatore della serie Euphoria, Sam Levinson, ha risposto con fermezza alle polemiche scaturite dopo la messa in onda del terzo episodio della...