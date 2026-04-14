Il regista della serie Euphoria ha commentato le discussioni sollevate dopo la trasmissione del terzo episodio della nuova stagione, andato in onda il 12 aprile. La puntata ha suscitato reazioni pubbliche legate alla rappresentazione di un personaggio interpretato da un'attrice. Levinson ha espresso la sua posizione in merito alle decisioni prese nella sceneggiatura, rompendo il silenzio sulle polemiche che si sono sviluppate in queste settimane.

Il creatore della serie Euphoria, Sam Levinson, ha risposto con fermezza alle polemiche scaturite dopo la messa in onda del terzo episodio della nuova stagione, avvenuta il 12 aprile, riguardo alla scelta narrativa che vede protagonista Sydney Sweeney. La trama, focalizzata sulla gestione di un profilo OnlyFans da parte del personaggio di Cassie, è stata difesa dal regista come un elemento volto a sottolineare l’assurdità e la fragilità dell’illusione in cui vive la ragazza. L’estetica dell’artificio tra luci artificiali e realtà domestica. La scena che ha sollevato il maggior numero di critiche mette in luce Cassie all’interno della sua abitazione, un ambiente descritto come datato e caratterizzato da un arredamento in stile metà secolo, con un sapore che richiama gli anni ’70.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euphoria: il regista rompe il silenzio sul caso Sydney Sweeney

Sydney Sweeney: età, fidanzato, Euphoria, film e il caso della lingerie su “Hollywood”Icona del cinema, testimonial di moda e ora proprietaria anche di una sua linea di lingerie.

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Euphoria: Season 3 | Official Trailer | Zendaya, Sydney Sweeney