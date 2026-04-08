La serie tv Euphoria torna dopo quattro anni di assenza e la première della terza stagione si è tenuta a Los Angeles. Sul red carpet sono arrivate le due protagoniste, con abiti che hanno attirato l’attenzione: uno minimal per una, vintage per l’altra. La serata ha visto la partecipazione di molte celebrità, tutte presenti per celebrare il ritorno della produzione.

Dopo quattro anni di attesa torna la serie tv Euphoria e per il lancio della terza stagione, i protagonisti si sono dati appuntamento sul red carpet della première a Los Angeles. Ecco cos'hanno indossato per l'occasione +++dropcap A quattro anni dall'ultima messa in onda torna Euphoria, la fortunata serie tv creata da Sam Levinson che racconta le vite, spesso al limite e senza filtri, di un gruppo di adolescenti. In arrivo su HBO Max, Sky Atlantic e NOW il 13 aprile, la terza stagione trasporterà lo spettatore nel futuro: racconterà infatti le vite di Rue, Cassie, Nate e degli altri amati protagonisti a distanza di cinque anni da dove li avevamo lasciati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Minimal per Zendaya, vintage per Sydney Sweeney: i look delle star di Euphoria alla première della terza stagione

Euphoria 3, ecco come cambierà la serie con Zendaya e Sydney SweeneyIl 13 aprile non è solo una data: è un ritorno a casa: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo un'assenza lunga, discussa, a tratti snervante.

Euphoria 3, sai quando esce? Intanto ecco Zendaya, Sharon Stone, Sydney Sweeney e Jacob Elordi nell'ultimo trailerManca pochissimo al debutto della terza stagione di Euphoria, e la Hbo ha deciso di regalare un’altra anteprima ai fan con un nuovo trailer.

Zendaya Says NO to Sydney Sweeney in Euphoria S3

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Sydney Sweeney ha copiato Zendaya al Met del 2016, per rubare la scena con la parrucca nera?\L'effetto shock era stato già messo al test da Zendaya al Met Gala 2016, dove la star allora 19enne esibì un elegante taglio a scodella - sicuramente una parrucca - che regalò suggestioni da cavaliere ... vanityfair.it