Due cagnolini, Muick e Sandy, sono stati visti mentre passeggiavano con una donna vicino alla nuova casa dell’ex principe Andrea. La scena si è svolta nei boschi non lontano dalla residenza, pochi giorni dopo le notizie degli scandali che hanno coinvolto il royal. Sarah Ferguson, che ha perso il suo ruolo e i legami con la famiglia reale, è stata vista con i cani, ormai lontana dalla vita ufficiale, mentre si allontanava dal castello di Sandringham. I due cani, simbolo di un passato ormai sfumato, sembrano rappresentare un’ultima trac

S arah Ferguson ha perso tutto, anche i due fedelissimi corgi della regina Elisabetta. Quando l’ex duchessa, coinvolta anche lei nello scandalo Epstein, ha deciso di non seguire Andrea in esilio a Sandringham, è stata costretta ad abbandonare Muick e Sandy, i due cagnolini di cui si era presa cura dalla scomparsa della sovrana, avvenuta nel settembre 2022. L’ex principe se li è portati dietro nella sua nuova casa, una delle ville della tenuta del Norfolk. Ma non li porta a passeggio lui stesso: i corgi hanno una guardia del corpo che si occupa della loro routine quotidiana. La regina Elisabetta si distrae da Meghan e Harry con la sua passione: i corgi X Leggi anche › William e Kate condannano per la prima volta Andrea e lo scandalo Epstein: «Siamo dalla parte delle vittime» L’ex principe Andrea si è assicurato l’affido dei corgi della regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I due cagnolini Muick e Sandy sono stati visti a passeggio con una bodyguard nei sentieri poco lontani dalla nuova dimora dell’ex principe Andrea, travolto dagli scandali

Dopo aver lasciato la reggia e i riflettori, l’ex principe Andrea si sarebbe trasferito a Marsh Farm, una vecchia tenuta in una zona paludosa lontana da Londra.

