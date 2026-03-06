Pedro Sanchez, premier spagnolo di centrosinistra, si è distinto recentemente per una retromarcia sulla posizione riguardante la guerra in Iran. La sua leadership è stata caratterizzata da numerosi scandali, insoddisfazione tra gli elettori e un aumento della disoccupazione. Solo alcuni settori della sinistra italiana hanno espresso entusiasmo per il suo operato, mentre il panorama politico spagnolo mostra segnali di difficoltà e disorientamento.

Solo Elly Schlein e la sinistra italiana possono andare in visibilio per l’eroe (mancato) del giorno: quel Pedro Sanchez, premier spagnolo di centrosinistra, che rimarrà famoso per la retromarcia sulla guerra in Iran. La stampa mainstream ne ha fatto “l’hombre vertical” capace di opporsi a Trump con un “no alla guerra” quanto mai fumoso: “L’ uso delle basi che concede l’Italia – lo ha smascherato il ministro Crosetto- “è lo stesso di quello delle basi spagnole. I dentico, perché il trattato è identico, è lo stesso uso che sta concedendo Sanchez. Quindi noi concederemo lo stesso uso di Sanchez, lui però è l’eroe.”. Un eroe di cartapesta. Il premier spagnolo ha poi inviato la fregata “Cristobal Colon” a Cipro e – altro imbarazzo- dalle due basi americane di Rota e Morón e continuavano a partire decine di aerei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanchez che disastri. Il “pacifinto” travolto da legnate elettorali, scandali e disoccupazione: parabola di un fallimento

