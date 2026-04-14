Per la prima volta ai Mondiali di calcio, una donna ricoprirà il ruolo di telecronista principale. La Rai ha scelto Tiziana Alla, già presente nelle trasmissioni come bordocampista durante le partite della Nazionale Italiana. La sua voce sarà ascoltata durante le dirette delle partite, segnando un'innovazione nel settore televisivo sportivo italiano. Questa scelta rappresenta un passo importante per la rappresentanza femminile nel mondo del calcio televisivo.

Per la prima volta una donna sarà telecronista ai Mondiali di calcio. La Rai ha promosso Tiziana Alla, la cui voce è già nota ai telespettatori essendo bordocampista per le partite della Nazionale Italiana. Che ai Mondiali 2026 in America non ci sarà, ma lei sì. Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista, ringrazio per la fiducia il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida. Ma vivremo in un mondo normale solo quando ciò che mi sta succedendo non farà più notizia dichiara la giornalista sportiva al Corriere. Parla di “opportunità pazzesca” ma, aggiunge, “ non sono di certo una suffragetta, sia chiaro. Oltre a me ci sono altre bravissime colleghe”.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mondiali 2026, Tiziana Alla prima telecronista donna

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