Un team di ricercatori dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha pubblicato uno studio che introduce un nuovo indice per migliorare la diagnosi dell’idrocefalo normoteso, una condizione che può essere scambiata per una forma di demenza. La ricerca si concentra sulla valutazione di questa patologia, che può avere un trattamento efficace, e rappresenta un passo avanti nel campo delle neuroscienze a livello internazionale.

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha raggiunto un traguardo scientifico di rilevanza internazionale con la pubblicazione di uno studio sulla diagnosi dell’idrocefalo normoteso, una patologia che si manifesta come una forma di demenza suscettibile di trattamento. La ricerca, che introduce un nuovo indice radiologico per identificare la malattia, sarà il fulcro del 65° Congresso Nazionale SNO previsto a Reggio Calabria dal 3 al 6 giugno 2026. La sinergia tra medicina e ingegneria per nuove frontiere diagnostiche. Il progresso scientifico descritto nel paper pubblicato su Neurosurgery nasce da un dialogo interdisciplinare senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta nelle neuroscienze: nuovo indice per battere la demenza

TS – “Kalulu mette le mani addosso a Bastoni. Battere la Juve è la svolta”2026-02-15 00:56:00 Flash news da TS: “Eravamo bloccati dal punto di vista del gioco e della proposta e abbiamo patito.

Il nuovo beauty look della principessa del Galles sembra sognare una svolta nelle sue scelte estetiche, e piace tantissimo. Tutti i dettagliSoffici onde vaporose sciolte sulle spalle, maxi lunghezze e (forse) una voglia di maggiore leggerezza.