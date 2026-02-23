il nuovo beauty look della principessa del galles sembra sognare una svolta nelle sue scelte estetiche e piace tantissimo tutti i dettagli

Kate Middleton ha scelto un nuovo beauty look che sta conquistando il pubblico, grazie a un trucco più deciso e acconciature eleganti. La principessa ha optato per un'acconciatura semplice ma raffinata, che mette in risalto il suo viso. La scelta di stile ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, desiderosi di scoprire le novità della sua immagine. La sua presenza sul red carpet ha mostrato un volto più fresco e sicuro di sé.

La monarchia britannica starà anche vivendo un nuovo annus horribilis, a voler parafrasare la regina Elisabetta che così definì il 1992, ma è anche vero che le basta un red carpet con Kate Middleton per dimenticare (almeno per un po’) le indagini sull’ex principe Andrea e tutto quello che comportano. Tutta la bellezza di Kate Middleton ai BAFTA 2026. Con i capelli ricci. La principessa del Galles ha accompagnato il marito ai BAFTA Film Awards (il principe è Presidente della charity che sostiene i premi) e come sempre è stata impeccabile. L’abito lo avevamo già visto, un Gucci già indossato nel 2019, mentre sul fronte del beauty look Middleton ha aggiunto un tocco inedito, puntando su un ‘acconciatura più romantica del solito. 🔗 Leggi su Amica.it

La principessa conquista il Galles in arancione optical e lancia una sottile sfida alla cognata sul filo del fashionLa principessa Kate Middleton si fa notare in Galles con un abito arancione optical e un cappotto bon-ton, sfidando la moda tradizionale.

