Svizzera nuovo parco al cioccolato | attesi un milione di turisti

Nel Canton Friburgo sta per aprire il Parc du Chocolat Cailler, una nuova attrazione dedicata al cioccolato che punta ad accogliere oltre un milione di visitatori all’anno. La struttura è stata ideata per promuovere il settore agroalimentare locale e stimolare il turismo nella regione. La decisione di realizzare il parco è stata comunicata ufficialmente, e si prevede che l’apertura avvenga nel prossimo futuro.

Il Canton Friburgo si prepara a ospitare una destinazione turistica senza precedenti nel settore agroalimentare, con l’obiettivo di attirare oltre un milione di visitatori ogni anno attraverso il nuovo Parc du Chocolat Cailler. Il progetto, che trasformerà un’area di 30mila metri quadrati nella località di Broc, punta a ridefinire l’esperienza del consumatore trasformando la tradizione della Maison Cailler, attiva fin dal 1819, in un polo d’attrazione globale basato sul turismo esperienziale. Un’architettura dell’esperienza tra laboratori e innovazione tecnologica. L’imponente struttura prevista per il 2030 non si limiterà alla classica visita guidata all’interno di un sito produttivo, ma si configurerà come un vero ecosistema tematico dove il cacao diventa il protagonista di un racconto multisensoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svizzera, nuovo parco al cioccolato: attesi un milione di turisti Un parco dedicato interamente al cioccolato? Diventa realtà in Svizzera: ecco dove e come sarà strutturatoSei ore per visitarlo, un’intera area trasformata in destinazione e un obiettivo dichiarato: superare il milione di visitatori l’anno. Leggi anche: Occultano in Svizzera un milione di euro al fisco: indagati in due Temi più discussi: Un parco a tema cioccolato: un marchio svizzero lo renderà realtà; In Svizzera aprirà un enorme parco a tema sul cioccolato: il sogno più goloso d’Europa diventa realtà; Biodiversità in città; Il maiale alpino nero è tornato in Svizzera. Un parco dedicato interamente al cioccolato? Diventa realtà in Svizzera: ecco dove e come sarà strutturatoUn'esperienza immersiva nel mondo del cioccolato: il Parc du Chocolat Cailler in Canton Friburgo aprirà nel 2030 ... ilfattoquotidiano.it In Svizzera aprirà un enorme parco a tema sul cioccolato: il sogno più goloso d’Europa diventa realtàTra hotel, degustazioni, fabbrica visitabile e attrazioni immersive, in Svizzera nascerà un maxi parco dedicato al cioccolato entro il 2030 ma la novità è già da segnare ... siviaggia.it Panchina consegnata! La panchina simbolo di #InCamminoConLaSvizzera è stata donata al Comune di Genova e ha trovato sede a Palazzo Tursi. Ci auguriamo che tante persone vi sostino e condividano momenti di scambio interessanti quanto quelli che x.com Nel registro degli indagati potrebbe presto finire anche il sindaco della cittadina svizzera e altri eventuali responsabili dei controlli sulla sicurezza del Constellation. Attesi i nuovi documenti dalla Svizzera - facebook.com facebook