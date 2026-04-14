Le autorità italiane hanno individuato un patrimonio di oltre un milione di euro nascosto in Svizzera, scoperto durante un’operazione di controllo sui capitali detenuti all’estero. Due persone sono state messe sotto inchiesta nell’ambito di un’indagine mirata a contrastare l’evasione fiscale internazionale. L’attività è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Lucca, che hanno analizzato le transazioni e i depositi dei soggetti coinvolti.

VIAREGGIO – Nuovo colpo all’evasione fiscale internazionale in Versilia. I finanzieri del comando provinciale di Lucca, nell’ambito di un’articolata attività di monitoraggio sui capitali detenuti all’estero, hanno scoperto un tesoretto di oltre un milione di euro nascosto in Svizzera. Protagonisti della vicenda sono due familiari, amministratori di una società edile operativa sul litorale versiliese, che per anni avrebbero ‘dimenticato’ di dichiarare al fisco italiano le ingenti somme depositate oltralpe. Gli accertamenti, condotti dalle Fiamme Gialle di Viareggio, si sono concentrati sulle annualità d’imposta 2018 e 2020. Davanti alle contestazioni dei militari, i due imprenditori non sono stati in grado di giustificare la provenienza della provvista milionaria.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Occultano in Svizzera un milione di euro al fisco: indagati in due

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