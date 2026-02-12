Milano-Cortina le Azzurre del curling cedono alla Svizzera al debutto

L’Italia del curling femminile ha iniziato il torneo olimpico a Milano-Cortina con una sconfitta. Le azzurre sono state battute 7-4 dalla Svizzera, una delle squadre favorite per la medaglia d’oro. La partita è stata combattuta, ma alla fine le avversarie hanno avuto la meglio. Ora le italiane devono già pensare a recuperare nelle prossime gare.

L' Italia del curling femminile inizia con una sconfitta il torneo olimpico a Milano-Cortina 2026. Le azzurre sono state battute 7-4 contro la Svizzera, tra le squadre favorite per la conquista della medaglia d'oro. La squadra di Stefania Constantini gioca una buona prima di parte di gara ma non ha la continuità e la freddezza per resistere alla qualità superiore delle avversarie. L'Italia sarà nuovamente impegnata, oggi alle ore 19, contro la Corea del Sud. Nel primo end è Constantini a firmare l'1-0. L'Italia inizia bene, occupando subito il centro della casa, ma poi commette un grave errore con Elena Mathis, che non riesce a bocciare.

