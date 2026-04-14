Una ricercatrice napoletana è deceduta dopo aver dedicato la sua tesi di laurea allo studio di una malattia che l’aveva colpita. Aveva trasformato l’esperienza personale in un lavoro accademico, con l’obiettivo di contribuire alla ricerca sul glioblastoma, un tumore cerebrale maligno. La sua scelta di affrontare la malattia attraverso la scrittura scientifica ha rappresentato un passaggio importante nel suo percorso di studi.

Aveva trasformato la malattia che l'aveva colpita nella materia di studio della sua tesi di laurea, perseguendo un unico obiettivo: lasciare in eredità alla comunità scientifica un contributo significativo per la ricerca sul glioblastoma, un tumore cerebrale maligno. Oggi quell'elaborato rappresenta una testimonianza di inestimabile valore umano per i familiari e i colleghi di Sveva Francesca Cicala, la ricercatrice napoletana di 29 anni morta prematuramente lo scorso 9 aprile. “Sveva è unica, insuperabile, ineguagliabile in tutto”, scrivono sui social gli amici all’indomani del suo funerale, che si è tenuto domenica mattina nella chiesa di San Carlo alle Mortelle a Napoli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sveva Francesca Cicala, morta la ricercatrice napoletana che aveva scritto una tesi sulla propria malattia

Lutto a Napoli per Francesca Sveva Cicala, ricercatrice morta a 29 anni: aveva dedicato gli studi alla sua malattiaLa ricercatrice napoletana è morta lo scorso 9 aprile: nonostante fosse stata colpita da un glioblastoma, forma aggressiva di tumore cerebrale, aveva...

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Affollata, il 9 aprile la chiesa di San Carlo alle Mortelle. Si tenevano i funerali di Francesca Sveva Cicala, ricercatrice napoletana spentasi a 29 anni. Aveva scelto di trasformare il suo percorso oncologico in un lavoro scientifico, dedicando la laurea magistral - facebook.com facebook

Napoli piange Francesca Sveva Cicala, la ricercatrice che aveva dedicato la tesi alla sua malattia x.com