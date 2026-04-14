SuperEnalotto oggi 14 aprile 2026 centrati due 5+1 | vinti quasi 290mila euro
Il SuperEnalotto di oggi, 14 aprile 2026, ha visto due giocate fortunate che hanno centrato il premio di 5+1, ciascuna portando a casa 289.411,83 euro. I numeri estratti questa sera sono stati 66, 3, 5, 20, 27 e 35. Nelle estrazioni di oggi sono stati dunque registrati due vincitori con questa combinazione.
Oggi sono stati centrati comunque ben due 5+1 da 289.411,83 euro, una cifra considerevole. I numeri vincenti del concorso di questa sera erano 66 - 3 - 5 - 20 - 27 - 35.🔗 Leggi su Fanpage.it
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SuperEnalotto oggi 7 marzo 2026, centrato il 5+1: vinti oltre 653mila euroNell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 marzo 2026 è stato realizzato un 5+1 da 653.