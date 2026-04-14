SuperEnalotto oggi 14 aprile 2026 centrati due 5+1 | vinti quasi 290mila euro

Il SuperEnalotto di oggi, 14 aprile 2026, ha visto due giocate fortunate che hanno centrato il premio di 5+1, ciascuna portando a casa 289.411,83 euro. I numeri estratti questa sera sono stati 66, 3, 5, 20, 27 e 35. Nelle estrazioni di oggi sono stati dunque registrati due vincitori con questa combinazione.