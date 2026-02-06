Venerdì 6 febbraio 2026, le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono concluse senza grandi vincite. Nessun 6 né 5+ sono stati centrati, ma sono stati realizzati cinque 5, che portano a casa circa 28 mila euro ciascuno. I numeri vincenti sono stati pubblicati in tempo reale su Leggo.it, dove molti giocatori aspettavano di scoprire se avrebbero centrato qualche premio grosso.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 6 febbraio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con il Superenalotto che – dopo l'ultimo 6 da 35,4 milioni centrato a Desenzano (Brescia) il 22 maggio 2025 – assegna oggi un jackpot di 116,6 milioni di euro. Tutte le ruote del Lotto, i numeri vincenti del concorso del 10eLotto collegato alla stessa estrazione del Lotto, e la sestina vincente del Superenalotto. MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di venerdì 6 febbraio 2026: i numeri vincenti Estrazioni del 6 febbraio Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 6 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6, né 5+. Centrati cinque 5 da 28mila euro

Ecco i numeri vincenti e le quote delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 dicembre 2025.

Ecco i numeri vincenti e le quote delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025.

