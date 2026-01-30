Lotto SuperEnalotto e 10eLotto le estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026 | numeri vincenti e quote Vinti due 5

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si sono svolte le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Due persone hanno vinto un “5” al SuperEnalotto, portando a casa una somma ancora da confermare. I numeri vincenti sono stati annunciati e le quote aggiornate. I giocatori sperano ancora di centrare il jackpot o almeno di vincere qualche premio.

Le estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con numeri vincenti, quote e risultati degli ultimi concorsi. Il jackpot al SuperEnalotto continua a salire: 112,5 milioni di euro in palio questa sera per chi indovina i 6 numeri fortunati. Stasera nessuno 6 o 5+1.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

