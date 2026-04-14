Suoni d’Acqua 2026 | a Chioggia il concerto Viaggio nel Barocco europeo
Domenica 19 aprile 2026 alle 18.30 si terrà nella Chiesa di San Francesco a Chioggia un concerto inserito nella rassegna Suoni d’Acqua – XXXIII Stagione Concertistica Città di Chioggia. L’evento si intitola “Viaggio nel Barocco europeo” e fa parte del calendario di questa stagione musicale. L’appuntamento si svolge nella cornice di una delle chiese storiche della città, con l’ingresso previsto senza prenotazione.
Domenica 19 aprile 2026, alle ore 18.30, nella Chiesa di San Francesco, appuntamento con la rassegna Suoni d’Acqua – XXXIII Stagione Concertistica Città di Chioggia.Protagonista della serata sarà il concerto “Viaggio nel Barocco europeo: Telemann, Sammartini e Händel”, un percorso musicale tra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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