Barocco e Manzoni | un viaggio nel Seicento con Luca Gherardi e Giulio Borgatti

A Forlì si svolge un ciclo di incontri dedicato al periodo barocco, intitolato “Il Barocco: la rivoluzione del Sapere e della Bellezza”. Promosso dall’Associazione Culturale “San Mercuriale” con il patrocinio del Comune e della Diocesi, il ciclo prosegue con approfondimenti sui rapporti tra il Seicento e l’opera di Manzoni, attraverso interventi di esperti come Luca Gherardi e Giulio Borgatti.

Il quarto appuntamento è in programma mercoledì 1° aprile alle ore 16.30 all’Ex Cinema Mazzini-Teatro, in Corso della Repubblica 90B. Al centro dell’incontro, dal titolo “L’età sudicia e sfarzosa: il Seicento ne I promessi sposi”, sarà il celebre romanzo di Alessandro Manzoni, utilizzato come chiave di lettura per esplorare la complessità del XVII secolo. A guidare il pubblico in questo percorso saranno i professori Luca Gherardi e Giulio Borgatti, entrambi docenti di liceo, che proporranno una lezione a due voci. Attraverso letture e commenti del testo manzoniano, i relatori offriranno uno spaccato vivido e dinamico della società del tempo:... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Barocco e Manzoni: un viaggio nel Seicento con Luca Gherardi e Giulio Borgatti Articoli correlati Viaggio nel Seicento ottomano: al PalabancaEventi il libro di Luca Paveri FontanaLunedì 26 gennaio al PalabancaEventi la presentazione del libro del marchese Luca Paveri Fontana "La corte del sultano Mehmed IV (1642-93) vista da... Forlì nel Barocco: 200 opere, 30mila prenotati, un viaggio nell’arteForlì si immerge nel Barocco: oltre 200 opere in mostra tra arte e inquietudine Forlì apre le porte a un’esposizione inedita sul Barocco, un viaggio...