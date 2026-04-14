In Iran e in Libano, le parti coinvolte non stanno portando avanti negoziati concreti. Le discussioni in corso sembrano più che altro formalità, poiché entrambe le parti continuano a credere di poter ottenere risultati senza compromessi effettivi. Le posizioni rimangono distanti e non si registrano segnali di avanzamenti significativi nelle trattative in corso.

L’11 aprile a Islamabad, il 14 aprile a Washington: in questi giorni la diplomazia cerca faticosamente di trovare il suo posto nel frastuono della guerra in Medio Oriente. Quello che è successo in Pakistan tra statunitensi e iraniani e che rischia di ripetersi a Washington tra gli ambasciatori di Israele e Libano non è che l’abbozzo di una trattativa. Non si è ancora cominciato a fare sul serio. Certo, sono stati incontri piuttosto insoliti. Tra statunitensi e iraniani si tratta del colloquio di più alto livello dalla nascita della Repubblica islamica, nel 1979. E anche per israeliani e libanesi bisogna risalire indietro nel tempo: tra i due paesi vicini, che non hanno relazioni diplomatiche, le guerre e le occupazioni sono state più numerose dei negoziati.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Sull’Iran e sul Libano non ci sono vere trattative

Israeliani scettici sulle trattative «Ci annettiamo un pezzo di Libano»Beirut caccia l’ambasciatore iraniano, ma il ministro della Difesa dello Stato ebraico annuncia l’occupazione fino al fiume Litani.

La guerra ora si allarga: raid sull’Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Grossi (Aiea): “Situazione preoccupante, rischio radiazioni”L’operazione contro l’Iran da parte di Israele e Usa procede, secondo un funzionario di Tel Aviv, “più velocemente del previsto”.

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