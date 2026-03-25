Israeliani scettici sulle trattative Ci annettiamo un pezzo di Libano

Le tensioni tra Israele e Libano sono aumentate dopo che il governo israeliano ha annunciato l’intenzione di occupare territori fino al fiume Litani, senza mostrare segnali di apertura verso le trattative. Nel frattempo, Beirut ha deciso di espellere l’ambasciatore iraniano, mentre le autorità israeliane esprimono scetticismo riguardo a possibili accordi diplomatici.

Beirut caccia l’ambasciatore iraniano, ma il ministro della Difesa dello Stato ebraico annuncia l’occupazione fino al fiume Litani. I media: «Lite tra Bibi e il vice di Donald sulle violenze dei coloni». La Casa Bianca nega. Israele tira dritto. I funzionari dello Stato ebraico, interpellati da Reuters, sembrano non scommettere un centesimo sulle possibili trattative tra Donald Trump e almeno un pezzo di classe dirigente iraniana. Le condizioni poste dagli americani - rinunciare al nucleare e ai programmi missilistici, nonché al sostegno dei ribelli in Libano e Yemen - sono troppo dure e, secondo gli apparati di Tel Aviv, è difficile che il regime sciita le accetti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Israeliani scettici sulle trattative «Ci annettiamo un pezzo di Libano» Articoli correlati Attacchi israeliani in Libano, colpiti siti di HezbollahL’esercito di Israele ha annunciato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale: nel mirino dell’Idf un... Leggi anche: Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani Israele entra con le truppe in Libano