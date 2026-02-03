A Milano nasce Coding Gym, un laboratorio gratuito di programmazione pensato per chi vuole allenare la mente come si fa in palestra. Gli iscritti non seguono lezioni tradizionali, ma si cimentano con esercizi pratici, condividono idee e cercano soluzioni insieme. L’obiettivo è avvicinare le persone al problem solving e allo sviluppo software in modo semplice e diretto, senza formalità. Un modo nuovo per imparare divertendosi, all’insegna della collaborazione.

Allenare la mente come in una palestra, ma con codici, logica e collaborazione. È questo lo spirito di Coding Gym, il laboratorio gratuito di programmazione che propone un modo dinamico e informale di avvicinarsi al problem solving e al mondo dello sviluppo software, attraverso esercizi pratici, confronto tra pari e sperimentazione diretta. L’appuntamento è per domani, dalle 18.45 alle 21, alla Palestra Digitale MakeItModena di strada Barchetta 77. ’Coding Gym’ è un format di laboratori attivo in altre città italiane. A Modena è organizzato da Conoscere Linux, in collaborazione con MakeItModena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palestra digitale, si ’allena’ …la mente

