Terre del Bussento a Open Outdoor Experiences tra conferenze cooking show degustazioni e musica a Paestum

Dal 10 al 12 aprile, a Paestum si svolge Open Outdoor Experiences, un evento dedicato alle attività all’aria aperta. Tra le proposte ci sono conferenze, cooking show, degustazioni e spettacoli musicali. La manifestazione prevede anche la distribuzione di materiale promozionale e momenti di intrattenimento. Terre del Bussento Experience sarà presente con diverse iniziative durante tutta la durata dell’evento.

Dal 10 al 12 aprile, Terre del Bussento Experience sarà protagonista di Open Outdoor Experiences, il Salone delle attività all’aria aperta a Paestum, con un programma ricco di iniziative tra conferenze, cooking show, degustazioni, distribuzione di materiale promozionale ed esibizioni musicali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Palermo Pizza Experience: a Villa Filippina tre giorni di degustazioni, cooking show e musica liveVilla Filippina accoglie Palermo Pizza Experience, l’evento che celebra la cultura della pizza e dell’arte bianca, in programma da domani, venerdì 10... Torna "Open Outdoor Experiences": il video della presentazioneDal 10 al 12 aprile, presso il Salone espositivo NEXT di Capaccio-Paestum, torna Open Outdoor Experiences. Si parla di: Terre del Bussento a Open Outdoor Experiences tra conferenze, cooking show, degustazioni e musica a Paestum. Successo per Terre del Bussento a Casa Sanremo: vetrina per il talento dei giovani e il territorioSi è conclusa con un bilancio decisamente positivo la partecipazione del progetto Terre del Bussento alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Casa Sanremo, la vetrina parallela dell’evento, ha ... napolivillage.com Bit di Milano: le Terre del Bussento protagoniste del turismo culturaleDa domenica 9 febbraio, Terre del Bussento sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo a Milano, l’evento di riferimento per il settore turistico, con un proprio desk all’interno dello ... salernonotizie.it