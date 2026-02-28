Casa Sanremo | Terre del Bussento protagonista a Italia in Vetrina
Le Terre del Bussento saranno al centro dell’attenzione a Casa Sanremo, all’interno della cornice ufficiale del Festival di Sanremo. Nei prossimi giorni, il progetto sarà presente come parte integrante dell’evento, confermandosi come un appuntamento fisso durante la settimana del festival. La partecipazione si svolge all’interno della manifestazione dedicata, con un ruolo ben definito nel programma di questa edizione.
Riflettori puntati, nei prossimi giorni, sulle Terre del Bussento a Casa Sanremo, cornice istituzionale del Festival di Sanremo, dove il progetto si conferma appuntamento fisso della settimana festivaliera. E' infatti prevista la consegna del Premio “Terre del Bussento – Winter Edition” ad Aldo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dalle Terre del Bussento la carica dei 150 a Casa Sanremo: da 13 anni ambasciatori dei “Paesaggi Abitati”Tredici anni di presenza, tredici anni di racconto identitario sotto i riflettori nazionali.
Casa Sanremo 2026: IPSEOA Paola in vetrina nazionaleLa partecipazione dell’IPSEOA di Paola a Casa Sanremo diventa un simbolo di orgoglio per l’intera Calabria.
Contenuti e approfondimenti su Casa Sanremo.
Temi più discussi: Terre del Bussento a Casa Sanremo, 150 studenti ambasciatori dei Paesaggi Abitati; Dalle Terre del Bussento la carica dei 150 a Casa Sanremo: da 13 anni ambasciatori dei Paesaggi Abitati; A Casa Sanremo la bellezza di Visioni d’Arte…e non solo; Il Comune di Serino protagonista del Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers.
Dalle Terre del Bussento la carica dei 150 a Casa Sanremo: da 13 anni ambasciatori dei Paesaggi AbitatiSaranno 150 tra studenti, docenti e maestranze a raggiungere Sanremo, trasformando la kermesse in una ribalta strategica per i Paesaggi Abitati ... infocilento.it
Non solo Festival, più di 100 scrittori per Casa Sanremo WritersNella settimana della manifestazione canora spazio anche alla letteratura: tra gli incontri con l’autore quelli con il calciatore Alberto Torresan e con ... ilsecoloxix.it
Ci sono giorni che profumano di emozioni. . A Casa Sanremo abbiamo premiato Sal Da Vinci, mentre il nostro spazio continuava a riempirsi di artisti, sorrisi e momenti inaspettati, anche Carlo Conti è passato a salutarci. . E a Casa Sorrisi, grazie alla Botte - facebook.com facebook