Meraviglie del Grand Tour alla Galleria Ricci Oddi incontro con la curatrice Lavinia Galli
Alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, si tiene un incontro con Lavinia Galli, curatrice della mostra “Meraviglie del Grand Tour” al Museo Poldi Pezzoli di Milano. Il punto forte dell’esposizione è il grande dipinto di Giovanni Paolo Panini, “Roma antica”. La mostra, aperta dal 30 gennaio al 4 maggio, mette in mostra capolavori legati al viaggio tra le meraviglie dell’antica Roma.
È il grande dipinto di Giovanni Paolo Panini intitolato Roma antica il protagonista d’eccezione della mostra Meraviglie del Grand Tour allestita presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano dal 30 gennaio fino al 4 maggio.Di quest’opera, proveniente dalle collezioni di pittura europea del Metropolitan.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Arturo Martini, genio del Novecento: incontro e opere alla Ricci Oddi
Questa mattina, alla Galleria Ricci Oddi, è arrivato un grande bronzo di Arturo Martini.
Fermenti romantici in Europa, alla Ricci Oddi il terzo incontro del percorso "Attraverso l’Ottocento"
