Il respiro che racconta | Elena Cecconi in concerto alla Ricci Oddi

Venerdì 10 aprile si apre ufficialmente il Festival Galleria in Musica, una rassegna nata dalla collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. L'evento prevede un concerto di Elena Cecconi, con un programma che mette in evidenza il rapporto tra musica e arti visive. La serata si svolge nella sede della galleria, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che unisce suoni e immagini.

Inaugura venerdì 10 aprile il Festival Galleria in Musica, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. A rendere ancora più unica la serata sarà l’intreccio tra musica e poesia. Elena Cecconi affiancherà infatti all’esecuzione musicale la lettura di testi poetici – editi e inediti – firmati da lei stessa, tra cui La Flûte, Sono qui e Tessuti preziosi. Un dialogo intimo tra suono e parola, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza sensoriale completa. Una Stagione su.misura: la musica "a portata di bambino" al Conservatorio . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il Klimt torna dalla Corea alla Ricci OddiIl dipinto, tra le opere più significative e rappresentative della collezione, riprende il suo posto nel museo in un momento cruciale per la Galleria...

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