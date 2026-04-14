Su uno scooter senza assicurazione ubriaco e con la cocaina | era ai domiciliari

A Brescia un uomo è stato fermato mentre guidava uno scooter senza assicurazione, senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in centro mentre si trovava alla guida. Il veicolo risultava sprovvisto di revisione ed era in condizioni irregolari. La polizia ha arrestato l’uomo e ha sequestrato lo scooter.

Fermato in centro a Brescia mentre era in sella a uno scooter, ma completamente fuori regola. Non aveva la patente – perché sospesa – e il mezzo risultava privo sia di assicurazione sia di revisione. Non è finita qui: l’uomo, un 47enne residente a Calcinato, era anche in evidente stato di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Rider senza patente né assicurazione su una bicicletta elettrica potente come uno scooter: 29mila euA Padova, nel cuore della cintura urbana, un uomo di origine nigeriana, oggi operaio in un’azienda del settore edile, si è ritrovato al centro di una... Leggi anche: Nasconde cocaina rosa e hashish in casa, era ai domiciliari con braccialetto elettronico