Nasconde cocaina rosa e hashish in casa era ai domiciliari con braccialetto elettronico
Un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Centocelle per aver nascosto hashish e cocaina rosa nella propria abitazione. Nonostante fosse ai domiciliari con braccialetto elettronico, aveva occultato droga in un nascondiglio segreto nel soggiorno. I militari hanno scoperto l’ingente quantitativo di sostanze durante un controllo di routine. L’uomo ora si trova in custodia presso la caserma in attesa di ulteriori provvedimenti.
Oltre alla droga, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 3.480 euro nascosti Nascondeva in casa hashish e "cocaina rosa" nonostante fosse ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Centocelle hanno arrestato un cittadino dominicano di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella notte, a seguito dell'attivazione dell'allarme per evasione collegato al dispositivo elettronico dell'uomo, i militari sono intervenuti nel quartiere Alessandrino, per verificare che l'uomo fosse presente nell'abitazione.
