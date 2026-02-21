Nasconde cocaina rosa e hashish in casa era ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Centocelle per aver nascosto hashish e cocaina rosa nella propria abitazione. Nonostante fosse ai domiciliari con braccialetto elettronico, aveva occultato droga in un nascondiglio segreto nel soggiorno. I militari hanno scoperto l’ingente quantitativo di sostanze durante un controllo di routine. L’uomo ora si trova in custodia presso la caserma in attesa di ulteriori provvedimenti.

Oltre alla droga, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 3.480 euro nascosti. Nella notte, a seguito dell'attivazione dell'allarme per evasione collegato al dispositivo elettronico dell'uomo, i militari sono intervenuti nel quartiere Alessandrino, per verificare che l'uomo fosse presente nell'abitazione.

