' Stupor Montium' sui Monti Dauni nasce il festival che trasforma la meraviglia in identità
Molto spesso quando si parla di cultura, spettacolo, aggregazione, si tende a escludere le piccole entità abitative quali i borghi e ci si riversa in città che apparentemente offrono platee più ampie e meno difficoltose da raggiungere. Castelluccio Valmaggiore, come spesso accade in altri borghi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Nasce la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni"Otto Comuni dei Monti Dauni uniti per creare una rete di percorsi ciclabili intercomunali, promuovere il cicloturismo e valorizzare borghi, natura e...
Tegola sui vivai, l'Arif ne chiude due sui Monti Dauni e Gatta insorge: "Inspiegabile"Prima della loro chiusura le due strutture riuscivano a fornire piante a gran parte del territorio di Capitanata.