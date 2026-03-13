Nasce la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni

I comuni di Roseto Valfortore, Pietramontecorvino, Alberona, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Volturino, Motta Montecorvino e Celle di San Vito hanno approvato un protocollo d’intesa per la creazione di una rete ciclabile intercomunale nei Monti Dauni. Le Giunte comunali hanno deliberato l’accordo che avvia una collaborazione istituzionale tra le municipalità coinvolte.

"Otto Comuni dei Monti Dauni uniti per creare una rete di percorsi ciclabili intercomunali, promuovere il cicloturismo e valorizzare borghi, natura e mobilità sostenibile" Tra le possibili infrastrutture previste rientrano anche Bike Park e Pump Track, strutture sportive moderne pensate per favorire la pratica del ciclismo e attrarre nuovi flussi turistici legati al cicloturismo. "Questo protocollo rappresenta un passo importante per il futuro dei nostri territori. Fare rete tra i comuni dei Monti Dauni significa mettere insieme risorse, idee e progettualità per valorizzare in modo concreto il nostro straordinario patrimonio naturale e paesaggistico.