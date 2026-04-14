Studenti del Valdarno aretino giudici nel Salone dei 500 di Firenze

Studenti del Valdarno aretino hanno partecipato come giudici in un dibattimento tenutosi nel Salone dei 500 a Firenze. Durante l’evento, hanno ricoperto ruoli di avvocati e pubblici ministeri, presentando le loro argomentazioni davanti a un pubblico e a una commissione giudicante. L’iniziativa ha coinvolto studenti in un’esperienza pratica di simulazione processuale, mettendo in mostra le loro capacità di analisi e comunicazione.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Come esperti avvocati e Pm, sono saliti sul palco dell’accusa e della difesa in un tribunale speciale e hanno portato avanti le loro tesi in un dibattimento in aula come dei professionisti. G li studenti del Liceo "Giovanni da San Giovanni" a San Giovanni Valdarno s i sono fatti valere nel “Processo ai poteri” promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio. Si sono confrontati con studenti di altre 6 scuole superiori di 6 province della Toscana mettendo sotto accusa e poi difendendo il potere culturale, economico, politico e religioso. Durante l’anno scolastico, i ragazzi hanno lavorato, guidati dai loro docenti, su mozioni particolarmente impegnative: gli studenti hanno messo a processo il potere culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti del Valdarno aretino giudici nel Salone dei 500 di Firenze Gli studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo VecchioFirenze, 10 aprile 2026 – Palazzo Vecchio e nello specifico il Salone dei 500 diventa un tribunale per il 'Processo ai poteri' intitolato 'La persona... “La persona al centro: processo ai poteri”, studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo VecchioArezzo, 10 aprile 2026 – Il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio diventa un tribunale per il “Processo ai poteri” intitolato “La persona al centro”.