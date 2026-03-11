dopo il covid terzo settore alle prese con il problema

Dopo il Covid, il terzo settore si trova a fronteggiare un problema legato alle difficoltà economiche e sociali. Le persone vivono in un territorio segnato dalla paura di non ricevere il pagamento del canone di affitto o di non essere più in grado di mantenere il proprio alloggio. La situazione riguarda soggetti che operano nel settore e cittadini che si trovano in condizioni di incertezza.

"Siamo in un territorio abitato da paure: quella di non vedersi pagato il canone d’affitto o di non vedersi liberato l’alloggio. Non è un caso se sono in aumento gli sfratti per finita locazione, ovvero di persone che non hanno problemi a pagare regolarmente l’affitto". Lo sottolinea Domenico Bizzarro, presidente consorzio Infrastrutture sociali, ente del terzo settore che fa parte dei partner di Abitare Brescia, il progetto del Comune guidato da Laura Castelletti e dedicato a favorire l’incontro tra domanda e offerta abitativa. "Anche il terzo settore ha dovuto iniziare ad affrontare il tema casa – sottolinea Bizzarro – perché, dopo il Covid, abbiamo assistito all’esplosione dei problemi relativi alla ricerca di alloggi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

