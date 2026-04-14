In una scuola superiore nel sud-est della Turchia, uno studente ha fatto irruzione nell'edificio e ha sparato contro i compagni, causando il ferimento di 16 persone. Dopo aver aperto il fuoco, l'adolescente si è tolto la vita. L'episodio ha suscitato forte preoccupazione tra studenti, insegnanti e famiglie della zona, che stanno attendendo aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

Paura in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, dove uno studente ha fatto irruzione e ha aperto il fuoco ferendo 16 persone. Le forze speciali di sicurezza, dispiegate presso l'istituto nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, hanno evacuato i ragazzi e hanno tentato uma mediazione con l'attentatore, che si è però tolto la vita con la sua arma. Lo ha annunciato il governatore di Sanliurfa Hasan Sildak ai microfoni di Ntv. Ricostruendo l'accaduto, il governatore ha spiegato che uno studente 18enne della scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu, situata nel distretto di Siverek, è entrato nella scuola con un fucile e ha sparato in modo indiscriminato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Studente spara ai compagni e poi si uccide: paura in un liceo turco

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