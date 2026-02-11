Strage in un liceo canadese una donna spara e poi si uccide | 9 morti e 27 feriti

Una sparatoria in un liceo canadese ha provocato la morte di nove persone e il ferimento di altre 27. La polizia di Tumbler Ridge, nella British Columbia, ha confermato che una donna ha aperto il fuoco prima di togliersi la vita. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto la donna a compiere questa strage, ma ancora non hanno svelato né il suo nome né le ragioni dietro l’attacco. La comunità è sotto shock, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini.

È di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Gli investigatori hanno identificato una donna sospettata di essere la responsabile della strage, che si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia, ma non hanno rivelato il suo nome. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente della sparatoria non è ancora chiaro e che gli agenti stanno ancora indagando sul legame fra le vittime e la killer.

Una sparatoria nel cuore di un liceo canadese ha lasciato dietro di sé una scia di sangue.

Una sparatoria ha sconvolto un liceo in Canada, lasciando dietro di sé dieci vittime e 27 feriti.

