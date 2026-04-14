Stretto Hormuz stop al bando del gas russo? Il dossier energia grande nodo sul tavolo di Palazzo Chigi

Il dossier energia continua a occupare un ruolo centrale a Palazzo Chigi, con attenzione rivolta alle recenti dichiarazioni di un dirigente di una grande società energetica. Durante un evento di formazione politica, ha espresso la richiesta di sospendere il divieto sull'importazione del gas proveniente dalla Russia. Queste affermazioni si inseriscono in un dibattito politico già acceso, che coinvolge diverse forze e decisioni sul tema.

(Adnkronos) – Il dossier energia resta il grande nodo sul tavolo di Palazzo Chigi. Le parole dell’ad di Eni Claudio Descalzi, pronunciate alla scuola di formazione politica della Lega sulla necessità di sospendere il bando sul gas russo, si inseriscono in un dibattito politico già acceso. In ambienti di governo, il ragionamento del manager del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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