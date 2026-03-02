Chiusura Stretto di Hormuz primi effetti sui prezzi | sale il petrolio vola il gas

Dopo l'attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, i mercati hanno riaperto con prezzi in aumento. Il petrolio ha visto un incremento dei valori, mentre il gas naturale liquefatto ha registrato una forte crescita. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha causato questa prima reazione, con effetti immediati sui costi energetici.

La chiusura dello stretto di Hormuz, voluta dalle autorità iraniane in seguito all'attacco militare sferrato dagli Stati Uniti e Israele nella giornata di sabato 28 febbraio 2026, inizia ad avere i suoi primi effetti sul mercato. E non poteva che essere così: ogni giorno, da lì, passa circa un quinto del fabbisogno mondiale di petrolio e gas naturale. La mossa di Teheran, già minacciata ma infine scongiurata dopo la guerra di giugno, ha provocato un aumento del prezzo del petrolio e una vera e propria impennata di quello del Gnl (gas naturale liquefatto). Il greggio è infatti salito con una percentuale compresa tra il 7 e il 9%

