Pasqua e Pasquetta a Palermo | walking tour in centro storico tra monumenti e street food

Da palermotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Palermo, durante il periodo di Pasqua e Pasquetta, sono previsti tour a piedi nei giorni di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile. I percorsi includono la visita a monumenti storici, oltre a soste dedicate allo street food locale. Gli itinerari si concentrano su aspetti legati a storia, tradizioni, leggende e aneddoti della zona.

Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile tour nel centro storico di Palermo, tra storia, tradizioni, leggende e aneddoti esilaranti. Una fluida passeggiata alla scoperta del carattere di una città ai confini dell’Europa, dove occidente e oriente si incontrano in una esplosione di colori, suoni e odori. L'appuntamento è fissato alle ore 10 a Porta Nuova. Da Porta Nuova, principale ingresso al centro storico, il tour ci porterà ad ammirare gli esterni del Palazzo dei Normanni e del magnifico giardino antistante per poi giungere all’eclettica Cattedrale. Percorrendo i vicoli interni si lambirà il caotico mercato di Ballarò per poi proseguire alla volta di casa Professa e di via Maqueda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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