Pista nera dietro le stragi del ’92 | ex presidente Ars Lo Porto denuncia Borsellino e Ranucci

L’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Guido Lo Porto, ha deciso di passare alle vie legali. Ha incaricato un avvocato di agire contro Salvatore Borsellino, Sigfrido Ranucci e altri, accusandoli di aver diffuso accuse calunniose e diffamatorie durante una puntata di Report andata in onda il 4 gennaio 2026. La scelta arriva dopo le dichiarazioni dei giornalisti, che Lo Porto considera offensive e false.

L'ex presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e parlamentare di MSI e AN Guido Lo Porto ha incaricato l'avvocato Stefano Giordano del Foro di Milano, di procedere, in sede legale e civile, nei confronti di Salvatore Borsellino e del suo legale, l'avvocato Fabio Repici, nonché dei giornalisti Sigfrido Ranucci e Paolo Mondani, a seguito delle dichiarazioni ritenute "calunniose e diffamatorie" espresse nel corso della puntata di Report andata in onda il 4 gennaio 2026. "Dichiarazioni nelle quali – si legge in una nota – l'ex parlamentare Lo Porto viene collegato alla cosiddetta 'pista nera' relativa alle stragi del 1992 e accusato perciò di essere l'amico che 'tradì' Paolo Borsellino, in quanto contiguo agli ambienti mafiosi che organizzarono la strage di Capaci".

