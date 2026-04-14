Stragi ‘92 Gasparri | Per il pm l’inchiesta mafia e appalti è stata concausa decisiva

Il procuratore di Caltanissetta ha partecipato a un’audizione in commissione antimafia, durante la quale si è parlato delle presunte “anomalie” nell’inchiesta sulla mafia e gli appalti condotta negli anni ’90 dalla Procura di Palermo. Il magistrato ha affermato che, secondo il pubblico ministero, l’indagine sulla mafia e sugli appalti sarebbe stata una concausa decisiva nelle stragi del 1992.

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, è intervenuto in commissione Antimafia per un’audizione incentrata sulle “anomalie” dell'inchiesta mafia-appalti condotta nei primi anni '90 in più fasi dalla Procura di Palermo. Proprio ieri il magistrato ha depositato la richiesta di archiviazione del procedimento aperto a carico di ignoti sulle stragi del '92 che, che aveva l’obiettivo di cercare possibili connessioni tra gli attentati a Falcone e Borsellino e il dossier sulle infiltrazioni mafiose negli appalti. “Nel procedimento 'mafia e appalti' le indagini non si sono fatte, e parlo in particolare del Gruppo Ferruzzi”, ha detto De Luca nel corso dell'audizione, aggiungendo che “Nel procedimento 'mafia appalti' vero e proprio l'informativa del ROS così come è arrivata, è stata archiviata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stragi ‘92, Gasparri: “Per il pm l’inchiesta mafia e appalti è stata concausa decisiva” Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appaltiLa Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio,... Stragi ’92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti(Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, come confermato all'Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto al gip del...