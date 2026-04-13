La Procura di Caltanissetta ha presentato una richiesta di archiviazione per uno dei filoni d’inchiesta riguardanti le stragi del 1992, che hanno provocato la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme alle rispettive scorte. La richiesta riguarda un’indagine condotta contro ignoti, collegata alle vicende delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. La decisione ora passa al giudice competente per l’ultima valutazione.

La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto scatenare le stragi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appalti

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