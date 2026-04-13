Stragi del ' 92 i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appalti

Da lanazione.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Caltanissetta ha presentato una richiesta di archiviazione per uno dei filoni d’inchiesta riguardanti le stragi del 1992, che hanno provocato la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme alle rispettive scorte. La richiesta riguarda un’indagine condotta contro ignoti, collegata alle vicende delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. La decisione ora passa al giudice competente per l’ultima valutazione.

La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto scatenare le stragi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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