Sal Da Vinci a Sanremo 2026 | Non sono nato con Rossetto e caffé Faccio questo mestiere da 50 anni guidato dalla passione e non dalle ville al mare
Sal Da Vinci torna all'Ariston per il Festival di Sanremo 2026, portando con sé oltre 50 anni di esperienza musicale. La sua partecipazione deriva dalla passione per la musica, non da motivi commerciali o ambizioni di notorietà. A 17 anni dal suo debutto, l’artista, nato a New York, presenta ora un brano che richiama il mondo del neomelodico. La sua presenza si inserisce in un contesto di continuità artistica e tradizione.
Ovviamente siamo nel territorio del neomelodico. «Che poi che vuol dire neomelodico?», chiede lo stesso Sal Da Vinci, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino. «Per alcuni è sinonimo di passione, struggimento, forte sentimento. Poi c’è chi vuole ghettizzare il genere, usarlo per indicare l’essere di Napoli, e non me ne capacito. Io sono neomelodico nella prima accezione e sono fiero di esserlo. Ho scritto per Ornella Vanoni e ho duettato con lei. Ho fatto un album con Renato Zero. Mi sono esibito con Ana Carolina. Ho collaborato con Gaetano Curreri e con il grande Pasquale Panella, che ha firmato Don Giovanni di Lucio Battisti e Vattene amore con il verso “Trottolino Amoroso Dudu dadadà”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Morto Vincenzo D'Agostino paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, da "Non dirgli mai" a "Rossetto e caffè"Vincenzo D'Agostino, noto paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi.
E' morto Vincenzo D'Agostino, lo storico paroliere di Gigi D'Alessio. Tra le sue hit Rossetto e caffè con Sal Da VinciVincenzo D'Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una lunga malattia.
Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il testo della canzone; Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con Per sempre sì: testo e significato; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: una storia che arriva da lontano; Sal Da Vinci - Biografia, Musica e News.
Sal Da Vinci torna in gara a Sanremo dopo 17 anni con la travolgente Per sempre sìSal Da Vinci torna in gara a Sanremo dopo 17 anni con la travolgente Per sempre sì ... iodonna.it
Sal Da Vinci: Ho avuto momenti duri. A Sanremo fedele al mio stile: non faccio il giovane vecchioCon Per sempre sì, Sal Da Vinci mantiene una promessa fatta a sé stesso: tornare tra i Big in gara a Sanremo. Ma sono molte le promesse che l'artista ha fatto - a sé stesso e non solo - in oltre quara ... repubblica.it
Sal da Vinci, in amore come nella musica non si scappa al primo temporale. Dopo i record di Rossetto e caffè il gran ritorno dopo 17 anni in gara a Sanremo #ANSA x.com
Sal Da Vinci: “Una canzone può cambiarti la vita, e ‘Rossetto e Caffè’ lo ha fatto. Di canzoni che mi hanno segnato ne ho scritte tante, ma questa è arrivata in un momento speciale, con la musica che va in tutt’altra direzione. La gioia è doppia, per me e il mio st - facebook.com facebook