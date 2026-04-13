Tajani a Beirut | A Israele chiediamo stop attacchi a civili e a militari Unifil – Il video

Il ministro degli esteri ha visitato Beirut e si è rivolto alla comunità internazionale, chiedendo che Israele sospenda le operazioni militari contro civili e militari nella regione. La richiesta è stata avanzata durante una conferenza stampa, mentre le tensioni tra le parti continuano a crescere. Nel frattempo, le forze di pace dell’Unifil monitorano la situazione e cercano di favorire un cessate il fuoco. La situazione resta delicata e senza segnali di una soluzione immediata.

(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "A Israele chiediamo che non ci siano più attacchi contro la popolazione civile libanese, che sia garantita la loro sicurezza e incolumità, così come chiediamo che sia garantita la sicurezza e l’incolumità dei militari italiani che fanno parte del contingente Unifil”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa a Beirut dopo l'incontro con il presidente libanese Joseph Aoun. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia...🔗 Leggi su Open.online

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