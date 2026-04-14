Stop all’accordo con Israele e scontro con Trump | il giorno della svolta di Meloni

In un clima di crescente tensione politica, il governo ha deciso di interrompere l’accordo con Israele, provocando reazioni contrastanti. Contestualmente, si è verificato uno scontro diretto con l’ex presidente degli Stati Uniti, affiancato da dichiarazioni pubbliche che hanno alimentato il clima di instabilità. La decisione ha suscitato reazioni tra gli alleati e ha segnato un momento di svolta nel quadro delle relazioni internazionali del Paese.

C’è un momento, nella vita di un governo, in cui le tensioni latenti esplodono tutte insieme. Per Giorgia Meloni questo momento è arrivato nelle scorse ore, quando il fragile equilibrio costruito in due anni e mezzo di relazioni internazionali si è infranto contro due muri altissimi: quello di Donald Trump e quello di Benjamin Netanyahu, leader che non sembrano avere grande considerazione e stima degli alleati europei. Incalzata anche dalle opposizioni, la presidente del Consiglio, intervenuta al Vinitaly di Verona, ha gettato benzina sul fuoco con due annunci che hanno scatenato la reazione immediata dei due alleati scomodi. Il primo colpo di scena è arrivato sul fronte israeliano.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Stop all’accordo con Israele e scontro con Trump: il giorno della svolta di Meloni Leggi anche: Meloni: "Sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele. Agire subito su stop patto stabilità" Leggi anche: Meloni: «Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Patto di stabilità, agire per lo stop»