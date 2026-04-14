Il governo ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele, in risposta alle recenti tensioni internazionali. La presidente del consiglio ha inoltre evidenziato come sospendere il patto di stabilità possa rappresentare una misura utile, sottolineando che l'Unione europea non dovrebbe sottovalutare le conseguenze della crisi in corso. Le dichiarazioni sono state fatte nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui passi successivi.

Sospendere il patto di stabilità «potrebbe aiutare. L'Ue non dovrebbe sottovalutare l'impatto che la crisi potrà avere», «muoversi troppo tardi è un enorme errore di valutazione». «Stiamo chiedendo sia la sospensione del Patto, sia dell'Ets. Dar battaglia in Ue» su questi temi è «per il bene dell'Ue». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. La sospensione del patto di stabilità «deve essere una misura generalizzata, esattamente come stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l'energia, con la sospensione dell'Ets di cui abbiamo cominciato a discutere mesi fa, ma anche il Cbam», ha precisato la premier.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni: «Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Patto di stabilità, agire per lo stop»

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