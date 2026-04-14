Due esponenti politici hanno annunciato la decisione di non rinnovare automaticamente l’accordo di difesa con Israele, affermando che il rinnovo potrebbe essere dannoso considerando gli sviluppi recenti. Secondo loro, dopo l’attacco avvenuto il 7 ottobre, Israele ha adottato misure che vanno oltre una semplice risposta difensiva. La questione non è collegata a un eventuale referendum, precisano, ma riguarda le scelte politiche sul sostegno militare.

“C’è un tempo per tutto. Il rinnovo automatico dell’accordo è nemico della situazione attuale perché Israele, dopo il pogrom del 7 ottobre, è andata molto oltre quella che poteva essere una legittima difesa”. Così il vicepresidente della Camera dei Deputati, l’azzurro Giorgio Mulè dribbla l’imbarazzo di sostenere una posizione che, fino all’annuncio di questa mattina di Giorgia Meloni, nessuno all’interno del centrodestra aveva proposto. Anzi, fino a ieri, questa posizione era bollata come ‘filo-Hamas’. “Serviva un segnale chiaro nei confronti di Israele”, afferma Mulè. È sicuramente un fatto politico l’inizio di un percorso di progressivo distacco da Trump e Netanyahu: “Si dimostra che l’Italia sa dire di no a Trump come lo ha già detto negli ultimi tempi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop a rinnovo dell’accordo di difesa con Israele, Mulè e Gasparri: “Filo-Hamas? C’è un tempo per tutto. Il referendum non c’entra”

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