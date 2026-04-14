Meloni | Stop al rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele Patto di stabilità? Va sospeso

Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con uno stato estero. La decisione è stata comunicata dalla premier in un intervento pubblico, in cui ha anche chiesto la sospensione del patto di stabilità. La notizia arriva in un momento di tensione internazionale e ha suscitato reazioni nel panorama politico nazionale. Nessun dettaglio sui tempi o sui prossimi passaggi è stato fornito.

Roma, 14 aprile 2026 – Giorgia Meloni annuncia la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele, attacca le parole di Donald Trump contro papa Leone XIV, invita alla prudenza sul dossier del gas russo e sollecita una risposta immediata dell’ Unione europea alla crisi internazionale. La presidente del Consiglio è intervenuta a margine del Vinitaly di Verona, tracciando una linea che tocca politica estera, energia ed equilibri europei. Secondo quanto reso noto dalla premier, il governo ha deciso di fermare il rinnovo automatico del memorandum con Israele nel settore della Difesa. A formalizzare la sospensione è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha scritto al suo omologo israeliano Israel Katz.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Israele, Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv”L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv.