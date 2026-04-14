Raid armato a Caivano | tre arresti per la stesa sul Parco Verde

Lo scorso 27 settembre 2025, a Caivano, si è verificato un raid armato nel quartiere Parco Verde. In seguito all’incidente, sono stati emessi tre provvedimenti restrittivi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Tre persone sono state arrestate in relazione a questa vicenda.

Tre persone sono state colpite da provvedimenti restrittivi emessi dal gip su istanza della Dda di Napoli in seguito a una violenta incursione armata avvenuta lo scorso 27 settembre 2025. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno identificato i tre indagati come responsabili di un attacco coordinato volto a sottrarre il controllo delle attività di spaccio nel settore del Parco Verde, zone precedentemente gestite dal clan Ciccarelli, ora drasticamente ridimensionato dalle operazioni delle autorità. La dinamica del raid e l’offensiva per il controllo territoriale. Il tentativo di espansione criminale si è manifestato con una manovra aggressiva che ha coinvolto nove individui appostati su cinque scooter.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raid armato a Caivano: tre arresti per la stesa sul Parco Verde Conocal come il Parco Verde di Caivano: servono interventi concretiIl giorno dopo l’omicidio di Ylenia Musella, la ventiduenne uccisa dal fratello Giuseppe con una coltellata alla schiena, il rione Conocal di... Caivano, pusher in trasferta da Scampia: arrestato al Parco VerdeBlitz antidroga dei Carabinieri: sequestrate eroina, hashish, marijuana e oltre 1.